林官房長官は、アメリカを訪問しトランプ大統領との首脳会談に臨んだ石破総理が、五月人形の兜飾りと日本の伝統工芸品「九谷焼」の花瓶を贈呈したと明らかにしました。林官房長官「トランプ大統領には、五月人形である兜飾りと日本の伝統工芸品の九谷焼の花瓶を贈呈いたしました」林官房長官はきょうの会見でこのように話し、兜飾りを贈呈した理由について、「ご家族を大事にするトランプ大統領に対して、ご家族、とりわけご令孫の