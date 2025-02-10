不倫相手をよほど気に入っているのか、盛大に誕生日を祝う男性もいるよう。不倫相手はうれしいかもしれませんが、妻からしたらたまったものじゃないですよね。「誕生日をぶち壊してやりたい！」と憎しみが込み上げてくるでしょう。そこで今回は「不倫女の誕生日に復讐した話」の中から1つ、「指輪なんか買ってる場合かしら？」と言い放ったエピソードをご紹介します。「指輪なんか買ってる場合かしら？」「会社の後輩と不倫してい