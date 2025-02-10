第2次トランプ政権が1月20日から動き出した。間違いなく世界はトランプ氏に振り回されることになるだろう。 トランプ氏が進める関税引き上げなどの政策は、米国経済を良くするのか、悪くするのか。今のところ成長を押し下げ、インフレを招くといったネガティブな見方が大勢であるが、トランプ氏の行動は予見し難く、事態が判明する都度、それを予測に織り込んでいくしかない。 最近よく議論になるのは、米国主導のこのド