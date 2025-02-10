URBAN NIGHT OWL 実行委員会は、URBAN NIGHT OWL 2025(以下、UNO2025)を300年以上の歴史ある寺院・東別院(真宗大谷派名古屋別院)で2025年2月22日(土)・23日(祝)に開催する。【写真】UNO2025 TakibiURBAN NIGHT OWL 2025イベントにかける想いなどを担当者に聞いた。ーー今回のイベントに関して、意図や狙い、ターゲットは？アウトドアをやったことのない人からエキスパートまで楽しめるイベントにしています。一時期のブームを終え