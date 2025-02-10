事実婚のパートナーがいるSHELLYさんと、同性のパートナーと暮らす白川大介プロデューサーが「多様なパートナーシップ」をテーマにトーク。付き合ったばかりの彼と「ガラスの天井」についてディスカッションしたエピソードや、家族の在り方を子どもに伝える工夫などを明かしました。2020年12月にはじめた自身のYouTubeチャンネル『SHELLYのお風呂場』にて、性教育を発信しているSHELLYさん。コロナ禍で発信できる機会が減り、かね