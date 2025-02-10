京都府庁で知事らと面会後に取材に応じた、北陸新幹線延伸を目指す与党整備委員会の西田昌司委員長＝10日午前北陸新幹線の敦賀（福井県）―新大阪延伸を目指す与党整備委員会の西田昌司委員長（自民党参院議員）らは10日、京都府庁で西脇隆俊知事や松井孝治京都市長と面会した。沿線の京都府内では、工事による地下水への影響などが不安視されており、懸念払拭のため住民や自治体に向けた説明会を国側が実施する方針で一致した。