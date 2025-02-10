韓国9人組ボーイズグループ・CRAVITYが、3月26日にJapan 2nd EP『Jelly Bean』をリリース。タイトル曲「Jelly Bean」を先行配信リリースし、合わせてOfficial Audioも公開した。本楽曲は、Jelly Beanのような恋の甘酸っぱさをストレートに表現したラブソングで、本日10日(月)から開幕するCRAVITY初のオリジナルコンサートでの初披露も予定されている。また、同時にLINE MUSICの配信キャンペーンがスタートし、サイン入りチェキが当