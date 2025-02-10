通貨オプションリスクリバーサル ドル円1.38-1.85円コールオーバー ユーロ円1.77-2.23円コールオーバー ポンド円1.58-2.33円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格