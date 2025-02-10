一迅社は、公式WEBマンガ誌「comic HOWL」にて連載の『変な家』コミカライズ版第一部が、2月5日更新分で完結を迎えたことを発表した。『変な家2 〜11の間取り図〜』コミカライズ決定また、続編にあたる『変な家2 〜11の間取り図〜』(著：雨穴/飛鳥新社刊)のコミカライズ版の連載も決定、同「comic HOWL」にて5月より連載再開予定だ。『変な家』オカルト専門ライターの「私」は知人から、とある家の間取り図を見せられた。そこには