13日に米印首脳会議インド政府は米国への関税一部撤廃の用意、原油購入計画も インドのモディ首相は13日にトランプ米大統領と会談する予定だ。関係者によるとインド政府は2019年に米国製品に課された関税の一部を段階的に撤廃する交渉の用意があるとしている。また、インド政府は米国から戦闘機やドローンなどの防衛製品や石油をさらに購入する計画。