【マンガキュレーションUT】 2月10日発売 価格：1,990円 ユニクロは、「ベルセルク」「寄生獣」「うずまき」の3作品をフューチャーした「マンガキュレーションUT」を2月10日に発売した。価格は1,990円 「マンガキュレーションUT」は世界観やストーリー、芸術性によって長きにわたり多くの支持を集めている作品