【第14話】 2月10日 公開 価格：90コイン 講談社は2月10日、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にてマンガ「上野くんは開発済み」第14話「おしっ..」を公開した。ヤンマガWebでの価格は90コイン。 「上野くんは開発済み」はヤングマガジン編集部主催の第1回「1話目連載コンペ」を勝ち抜いた中浦トモキ氏のマンガ。華やかな大学生活を夢見ていた主人公・上