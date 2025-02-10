歌手のDream Amiが10日までにインスタグラムを更新。水着姿を披露するとファンから反響が寄せられた。【写真】Dream Ami36歳、“水着”投稿に衝撃別人級の近影も話題（5枚）「このところ寒すぎて、お家でも震えてる」「今回のハワイシリーズも、やっとYouTubeアップし終わったよ」とつづり公開したのは、ハワイのビーチでのソロショット。明るい笑顔でカメラを見つめている。ファンからは「YouTube何回も見ましたありの