BUMP OF CHICKENが結成28周年の最終日である本日2月10日、ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA』をリリースした。同作品より「Voyager,flyby」のライブ映像が本日23:50にプレミア公開される。同楽曲のライブ映像が公開されるのは今回が初。◆BUMP OF CHICKEN 動画 / 画像同ライブ映像作品は、昨年2024年開催のツアー<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024>より有明アリーナ公演の