元モーニング娘。の後藤真希の弟で、千葉県八街市議の後藤祐樹氏の長女、女性アイドルグループ「ukka」のメンバー・芹澤もあが、10日までにTikTokを更新。アイドル衣装姿でダンスを披露した。【写真】後藤真希の「そっくり」美人姪19歳、アイドル姿大胆な“グラビア”も「スタイル抜群」（7枚）昨年9月5日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて初のグラビアに挑戦し話題を呼んだ芹澤。今回は「このダンスはまる!!」「#