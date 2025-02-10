【ちいかわぽけっと】 3月下旬 配信予定 価格：基本無料（アイテム課金制） アプリボットは、Android/iOS用アプリ「ちいかわぽけっと（ちいぽけ）」を3月下旬に配信する。なお、本作は基本プレイ無料でアイテム課金制となっている。 本作はナガノ氏が手掛ける「ちいかわ」こと「なんか小さくてかわいいやつ」の初のスマートフォン向けアプリ。「ち