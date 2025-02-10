HBOエミー賞受賞シリーズ『ホワイト・ロータス ／ 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン3』が、U-NEXTにて2月17日より本国同時・独占配信される。【写真】『ホワイト・ロータス』シーズン3に出演するBLACKPINK・リサ（一番右）『ホワイト・ロータス』は、高級リゾートのホワイト・ロータスで巻き起こる、ゲストや従業員の1週間の騒動を描くエミー賞受賞の人気シリーズ。『スクール・オブ・ロック』『47歳 人生のステータス』