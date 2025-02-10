2月10日 公開 マンガ「からかい上手の高木さん」、「マネマネにちにち」などを手掛ける漫画家・山本崇一朗氏は、自身のXアカウントにて2月10日、イラストを公開した。 公開されたのは、「ルーズソックス（おだいばこ）」と題されたイラスト。「マネマネにちにち」の一ノ瀬さんがルーズソックスを履いて学校の机に座っているのを、やや下から見上げている。ギャルっぽい見た目とは裏腹に