歌手の氷川きよし（47）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。氷川は「今日は大好きな町小田原へ」と、車の絵文字を添えて報告。「初、念願の小田原城」と、黒いボアの帽子とサングラス姿の写真や、ファーコートでバッグを持った屋外での写真などを公開した。そして「ういろうの美味しいういろうと小田原しか買えないういろうのお薬もGET！」と、小田原の老舗「ういろう」で購入したういろ