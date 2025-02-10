お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#301が9日に放送される。今回の#301では、お笑いトリオ・ネルソンズの和田まんじゅうが、ラスベガスで開催されるポーカーの世界大会で優勝賞金17億円獲得を目指す企画「和田まんじゅう億万長者への道」を放送した。【写真】決戦の地・韓国にガチ彼女を連れてきたことが発覚した和田まんじゅう昨年7月の放送で、毎年ラスベガスで開催される世界最大のポーカー大会