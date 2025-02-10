阪神は10日、5月2〜4日（日）の対ヤクルト戦で「ゴールデンウイークこどもまつり」を開催すると発表した。3日間全ての試合で今シーズンのこどもまつり限定デザインの「KIDSユニホーム」を小学生以下の入場者先着7000人にプレゼント。恒例となった選手名の「ひらがな掲出」は今年も実施されスコアボードに選手の名前が「ひらがな」で掲出される。また、選手が登場する際に「こどものころのじまんばなし」と題し、ビジョンで紹