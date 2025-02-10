上村工業 [東証Ｓ] が2月10日昼(12:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比43.9％増の153億円に拡大し、通期計画の188億円に対する進捗率は81.9％に達し、5年平均の71.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.2％減の34億円に落ち込む計算になる。 同時に、期末一括配当を