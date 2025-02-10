元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が10日にインスタグラムのストーリーズを更新。自身のインタビュー記事を紹介した。【写真】渡邊渚、グラビア姿に衝撃「スタイル抜群」「脚長すぎ」キャミソール姿も（6枚）渡邊はインタビュー記事のスクリーンショットとリンクを投稿。記事のタイトルは【渡邊渚：「割とすっと書けた感じ、苦じゃなかった」“5万字超”に込められた思い闘病の日々も「恐れず」に】とのこと。ノ