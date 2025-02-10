過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』。7日の最新の配信回では、昨年にピン芸人・サツマカワRPGと結婚したタレント・歌手のでか美ちゃんによる「ヒモ男にハマって恋愛にしくじらないための授業」後編を放送した。【写真】教室が騒然となったヒモ男プレゼント前編では、1人目のヒモ男と出