【ニューオーリンズ（米ルイジアナ州）＝平沢祐】米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）の王座決定戦、第５９回スーパーボウルは９日、ルイジアナ州ニューオーリンズで行われ、ナショナル・カンファレンスのイーグルス（東地区１位）が４０―２２でアメリカン・カンファレンスのチーフス（西地区１位）を破り、７季ぶり２度目の制覇を果たした。チーフスは史上初の３連覇ならず。イーグルスは前半だけで２４点をリードし