MLB・ドジャースの球団施設に現れた大谷翔平選手の愛犬・デコピン。その姿に“躍動感がすごい”とファンも大喜びです。日本時間10日、キャンプ地に私服姿であらわれた大谷選手。その横には第1子妊娠中の真美子さんとデコピンの姿が。淡いブルーのフード付きの洋服を来たデコピンは自由に歩き回り、山本由伸投手のそばへ行き、トレーニングも視察。その後は大谷選手と一生にボール遊びにはげみます。大谷選手の指示通り、待ての姿勢