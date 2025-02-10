どんな男性もメロメロにしてしまうような「恋愛上手な女性」って身近にいませんか？恋愛においては外見的な魅力以上に知性的な魅力は持続的な関係を築く鍵となるもの。そこで今回は、そんな男性を惹きつける知的な女性の特徴を紐解きます。自己理解と共感力が高い自分の感情を理解し、適切に表現できる女性は、男性の心も深く理解できます。これは単なる「優しさ」ではなく、培われた感情知性と呼べるでしょう。相手の気持ちを察し
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