アルコニックス [東証Ｐ] が2月10日昼(12:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.7％増の53.5億円に伸びたが、通期計画の72億円に対する進捗率は74.4％にとどまり、5年平均の81.6％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比89.9％増の18.4億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ