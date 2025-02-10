真っすぐ前を見つめ、ＧＫ谷晃生が新シーズンへ覚悟を示した。「チームが良い方向に行くように、自分自身も引っ張る意識は持って良い。より大きな存在感を発揮できれば」。今季目標に掲げる５位以内と初タイトルへ、ピッチ内外での成長を誓う。飛躍の１年だった。町田に期限付きで加入した昨季は３７戦に出場し、リーグ１位のクリーンシート数１７回を記録。リーグ最少失点（３４点）チームの守護神として君臨し、Ｊ１初昇格ク