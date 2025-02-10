日新 [東証Ｐ] が2月10日昼(12:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.9％増の81.9億円に伸び、通期計画の98億円に対する進捗率は83.6％に達し、5年平均の77.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.1％減の16億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q