LiSAが自身のInstagramを更新し、ニューヨークでのオフショットを投稿した。 【写真】しっかりと防寒して雪降るニューヨークの街を歩くLiSA ■しっかりと防寒してニューヨークを歩くLiSA 「NY City」と綴り、雪だるまの絵文字と共に投稿したのは、アウターのファスナーを一番上まであげて、フードとマスクでしっかり防寒してニューヨークの街を歩いているシ