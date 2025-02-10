ディズニーストアに『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」をデザインした春の新生活にぴったりな新コレクション「NEW LIFE RIBBON STYLE」がラインナップ。おにぎりケースやステンレスボトル、トートバッグやポーチなど日常使いで活躍するグッズが多数展開されます☆ ディズニーストア『おしゃれキャット』マリー コレクション「NEW LIFE RIBBON STYLE」  発売日：2025年2月11日（火）より順次販売店舗：