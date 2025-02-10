韓国の世界的人気７人組グループＢＴＳの最年長メンバー、ＪＩＮが日本時間１０日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「ａｌｏ」と自身がアンバサダーを務める米スポーツウェアブランド名のみ表記。「ＪＩＮ」の文字が背中部分に大きく入ったボア素材のアウターを着た後ろ姿とドアップのショットをアップした。ネット上では「ジンくん素敵（すてき）すぎるねん」「ジンくんずーっとハンサム」「そ