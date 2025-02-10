人気テレビアニメ『らんま1／2』の公式Xが更新され、天道あかね風な衣装を着る日高のり子の写真が投稿された。【写真】あかね激似！衣装も着て完全再現した日高のり子Xでは「日高のり子さんが台北国際アニメフェアに参加しました！台湾の皆さん、ありがとうございました！」と写真を公開。写真にはあかねが着る制服風な衣装を着た日高の姿を見ることができる。これにファンは「のんこさんが風林館高校の制服(earthコラボあか