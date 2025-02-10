俳優の市原隼人（38）が9日、自身のインスタグラムを更新。KAWASAKIのバイクにまたがるクールな写真を投稿した。【写真】「渋い男には渋いバイク」雪が降る中“大型バイク”で470キロ走行した市原隼人市原は「冷たい空気と静けさに包まれた、草木も眠る丑三つ時に家を出て、東京を背に約470km程先を目指して南下した旅」とつづり、1枚の写真をアップ。雪が降るなか、KAWASAKIの大型バイクにまたがる様子がとらえられており、「