女優仲間由紀恵（45）が9日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」にVTR出演。ゲストの俳優で大親友、常盤貴子（52）の仰天エピソードを明かした。仲間は知り合って17年、プライベートでは旅行にも行く仲だという“大親友”として登場。常盤については「とにかくいつも明るくて、元気で、好奇心旺盛ないつもワクワクを持った方」と話した。「プライベートで会う前後でギャップはありましたか？」とスタッフから聞かれると、「ギャッ