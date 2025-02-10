舞台『千と千尋の神隠し』(原作：宮崎駿製作：東宝 協力：スタジオジブリ共同製作：ＰＷプロダクションズ)が、イギリスの老舗の演劇賞「WHATSONSTAGE AWARDS」で、“Award for ＢＥＳＴＮＥＷＰＬＡＹ”（最優秀新作演劇賞）を受賞した。ロンドンの演劇ファン参加型の歴史ある演劇賞で今年が25年目の開催だった。【写真】名シーン＆雰囲気を完全再現！舞台『千と千尋の神隠し』英国公演の様子舞台『千と千尋の神隠し』