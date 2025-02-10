造船業の好況で昨年１３年ぶりに黒字を記録した韓国の造船大手３社に今年も受注の朗報が続いている。米中不和によるリスク負担を懸念する世界の船主が中国の造船所への発注に拒否感を覚えており、韓国の造船所が代わりに利益を得られるか注目される。世界的造船海運専門紙「トレードウィンズ」によると、世界５位の海運会社ハパックロイドは現在１万６８００ＴＥＵ（１ＴＥＵは２０フィートコンテナ１台）級液化天然ガス（ＬＮＧ）