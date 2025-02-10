スペインのカナリア諸島テネリフェ島の海岸で深海魚「ブラックシーデビル」が発見された。研究者らは、昼間にこの魚の成体が生きたまま目撃された最初の記録である可能性があると述べた。８日（現地時間）、スペインメディアのマルカによると、ＮＧＯ（非政府組織）「コンドリック・テネリフェ」は先月２６日、サメの研究をしていたところ、「ブラックシーデビル」が海面近くで泳いでいる姿を捉えた。この魚はクロアンコウ科に属す