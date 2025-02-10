韓国を代表する芸能事務所の1つ、SMエンターテインメントが10日、新人ガールズグループ、Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）の初シングル「The Chase（ザ・チェイス）」のイメージ映像を公式チャンネルで公開した。女性8人組のメンバーが、夜の学校を背景に「ここが私たちのスタートライン」などのコメント入りで、2分28秒の映像。初のシングルは「The Chase」と「Butterflies（バタフライズ）」の2曲。SMエンターは、東方神起