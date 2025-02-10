【白桃と桜わらびもちフラペチーノ】 2月15日 発売予定 価格：テイクアウト 687円 イートイン 700円 ※Tallサイズのみ スターバックス コーヒー ジャパンは、「白桃と桜わらびもちフラペチーノ」を全国のスターバックス店舗にて2月15日より販売する。価格はテイクアウトが687円、