女優パク・ミニョンが「年齢はただの数字にすぎない」を実感させている。【写真】「若返った？」『キム秘書』女優の“すっぴん”パク・ミニョンは2月9日、自身のインスタグラムに「うちの豆粒たち、風邪に気をつけて」とキャプションを綴り、写真を公開した。「豆粒」とはパク・ミニョンのファンを指す。車の中で自撮りをするパク・ミニョン。素顔に近いナチュラルメイクにも関わらず、超至近距離で撮られてもツヤツヤの美しい美肌