根尾は今季でプロ7年目シーズンを迎える（C）産経新聞社3季連続最下位からの上位浮上を目指す中日では井上一樹新監督を迎えて、いかに戦う集団に向かわせるかも今春のキャンプの見どころとなっている。ストロングポイントである投手王国においては元メジャーリーガー左腕のカイル・マラーの前評判も高くなる中、ひそかに注目されているのは根尾昂の存在にもある。【中日】根尾昂が中継ぎ転向”これは仕方ない決断?”マラーは最