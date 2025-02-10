キケ・ヘルナンデスの復帰でドジャースのアクティブ・ロースターはどうなるのか(C)Getty Images“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスがドジャースと再契約したと現地時間2月9日（日本時間10日）、複数の米メディアが報じた。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「球団史上8度目のワールドシリーズ優勝を果たしたチームにとって、これ以上ないほど素晴らしいオフシーズンが、さらに素晴らしいものとなった」と伝えている