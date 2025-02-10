【ニューオーリンズ（米ルイジアナ州）共同】米プロフットボールNFLの王者を決めるスーパーボウルは9日、ルイジアナ州ニューオーリンズで行われ、イーグルスがチーフスに40―22で快勝し、7季ぶり2度目の制覇を果たした。チーフスは史上初の3連覇を逃した。