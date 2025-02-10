トライフープ岡山 プロバスケットボールB3・トライフープ岡山は、8日と9日、岡山県の津山総合体育館で、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（東京U）と対戦しました。 第1戦は、前半終了時点で12点差をつけられたトライフープ。第3クオーターで濱田が3本など計7本の3ポイントシュートを決めるなどして7点差まで詰め寄りますが、その後追いつくことはできず、敗れまし