今季最強の寒波による大雪の峠は越えたものの、石川県内は引き続き寒気の影響を受ける見込みで、なだれや屋根からの落雪に注意が必要です。先週から続いていた冬型の気圧配置は次第に緩みますが、北陸地方は気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。2月10日午前11時の各地の積雪は白山河内で128センチ、七尾で43センチ、珠洲で34センチ、金沢で27センチなどとなっています。今回の大雪により金沢市では市内の6か所に排雪場を設け