古くから贈答の文化が根付いてきたからこそ日本独特のしきたりがある。しかし、最近はライフスタイルの変化に合わせて贈り物の多様化も進み、贈り方も日々アップデートされている。そこで、覚えておけば必ず役立つ贈答の最新マナーをご案内。ここぞという時に押さえたい。最新・贈り物のマナー疑問解消チェックリスト贈る相手に欲しいものを聞いてもいい？「ご意向を聞くのは失礼には当たらないため、もちろんOKです。今は物余りの