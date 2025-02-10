茨城・阿見町で住宅など3棟が焼ける火事があり、80代の夫婦と連絡が取れなくなっています。9日午後7時過ぎ、茨城・阿見町の住宅で、近くの住宅を訪れていた女性から「近隣の家から出火している」と110番通報がありました。火元の住宅と隣の住宅が全焼した他、近くのアパートも焼けるなど合わせて3棟が焼け、火は約4時間後に消し止められました。この火事で火元の住宅に住む80代の夫婦と連絡が取れなくなっていて、警察と消防で確認