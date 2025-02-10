がん闘病中の女優・希良梨（きらり＝44）が9日、インスタグラムを更新し、個人事務所を設立することを明かした。希良梨、がんの転移を明かすステージIIIだとも報告「今までは、海外のエージェントに所属を置いておりましたが、もちろん、ケースバイケースで海外と日本の架け橋のお仕事はもちろんこれからもお受けして引き続きますが、日本に戻りがんが発覚してから、いろいろと考えて日本にせっかく帰ってきたことから、これから